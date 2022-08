Twee op drie Nederlandse ouders ervaart stress op vakantie met kind(eren)

Met het hele gezin op vakantie: de Nederlander houdt ervan. Maar liefst 84% van de Nederlanders reist minstens één keer per jaar met zijn/haar kinderen en 40% neemt ook altijd zijn/haar huisdier mee. Maar er is een keerzijde aan dat perfecte plaatje. Uit onderzoek van Interhome blijkt dat twee derde van de ouders zich zorgen maakt op vakantie met het gezin. Vooral jonge ouders vragen zich af hoe ze hun kinderen kunnen entertainen op vakantie. Maar ook het verblijf en de reis zelf leiden tot stress. Vakantiehuizenspecialist Interhome deed onderzoek onder een representatieve groep Nederlanders om tot haar bevindingen te komen.

Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Dit gezegde geldt ook op vakantie want 84% van de Nederlanders kiest voor een vakantie met de kinderen. En hoe jonger de ouders, hoe meer vakanties met het gezin. Ook het huisdier wordt als volwaardig gezinslid gezien. 40% van de ondervraagden neemt namelijk altijd zijn of haar trouwe viervoeter mee. Van deze mensen zijn net meer dan de helft tussen 55 en 64 jaar oud. Het zijn vooral mensen uit de Randstad die hun huisdier niet kunnen missen (86%).

Hoe jonger de ouders, hoe meer stress

Maar op vakantie met het gezin brengt ook stress met zich mee. Zo maakt twee derde van de Nederlanders zich zorgen tijdens hun vakantie met het gezin. Voornamelijk ouders tussen de 25 en 34 jaar (33%) maken zich druk over het vermaak van de kinderen en of de bestemming wel kindvriendelijk genoeg is. Jongere ouders tot 24 jaar (40%) maken zich dan weer druk over het reizen zelf en het overnachten. Daarom verkiest 23% van de Nederlanders ervoor om de kinderen thuis te laten. Dit zijn vooral respondenten uit het Zuiden (30%). Over huisdieren als reisgezelschap maakt de Nederlander zich iets minder zorgen. Al steekt ook daar af en toe stress de kop op over het verblijf (23%).

Minste stress in vakantiewoningen

De Nederlander boekt vooral huisjes op vakantieparken als ze er met het gezin op uit trekken (1 op 3). Daarna volgt een verblijf in een hotel of appartement. Opmerkelijk: slechts 10% van de ouders geeft de voorkeur aan een kindvriendelijke accommodatie. Voor velen is dit dus geen must.

Kinderen mogen langer opblijven

Langer opblijven, meer lekkernijen, meer schermtijd: op vakantie mag er altijd iets meer. Of toch niet? Zo’n 50% van de ouders geeft niet meer snoep of fastfood aan de kinderen dan thuis. Ook aan de schermtijd verandert er voor de helft van de ouders niets. Op het vlak van bedtijd mogen de teugels wel iets losser: slechts een op drie stuurt tijdens de vakantie de kinderen rond dezelfde tijd naar bed als thuis. De grootste winnaar op vakantie is het geliefde huisdier. Deze krijgt meer snoep en speeltjes dan thuis. 57% stelt zo zijn of haar huisdier gerust op vakantie.