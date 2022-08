Bus en auto botsen in Groningen

In de binnenstad van Groningen zijn maandagmiddag een bus en een personenwagen met elkaar in botsing gekomen.

De automobilist stond stil aan de Westerhaven en begon weg te rijden. Hierbij is vermoedelijk de bus over het hoofd gezien en een aanrijding was het gevolg.

De schade aan de auto en bus zijn aanzienlijk, maar er raakte bij de aanrijding niemand gewond.