Man die onwel raakte bij arrestatie in Borne overleden

De man die afgelopen week onwel raakte na een arrestatie in Borne, is donderdag overleden. Dit meldt de politie donderdag.

Ook impact op agenten

'Het is verdrietig nieuws, vooral voor zijn nabestaanden en dierbaren. Onze gedachten en medeleven gaan in de eerste plaats naar hen uit. Het heeft ook impact op de agenten die betrokken waren bij de arrestatie. Het is nog te vroeg om een oordeel te hebben over de gebeurtenissen', aldus de politie. De Rijksrecherche doet zorgvuldig onderzoek, en de politie wachten de uitkomst hiervan af.