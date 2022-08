Auto slaat bij Ledeacker over de kop, man (18) omgekomen drie andere inzittenden zwaargewond

In de nacht van donderdag op vrijdag is bij een ernstig verkeersongeval op de Quayweg in het Brabantse Ledeacker een 18-jarige man uit Gennep om het leven gekomen toen de auto waar hij in zat over de kop sloeg. Dit meldt de politie vrijdag.