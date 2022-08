Woning beschoten in Amsterdam Noord

In de nacht van zondag 28 augustus op maandag 29 augustus is een woning beschoten aan Mastbos in Amsterdam Noord.

Rond 01.50 uur is de woning beschoten. De politie trof meerdere kogelgaten aan in de woning. Ten tijde van de beschieting waren er mensen aanwezig in de woning, maar gelukkig raakte niemand gewond. Forensische Opsporing heeft ter plaatse sporen veilig gesteld. De recherche is een onderzoek gestart naar de aanleiding en achtergrond van de beschieting.