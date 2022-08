Tata Steel vervolgt waterstofroute en investeert 65 miljoen euro

65 miljoen euro

Alle drie de bedrijven hebben hun eigen expertise en zullen Tata Steel helpen om de waterstofroute gedetailleerder vorm te geven. Met alle inspanningen voor deze volgende fase is een bedrag gemoeid van 65 miljoen euro.

Elektrische staalovens

McDermott is samen met de mensen van het interne ingenieursbureau en duurzaamheidsteam van Tata Steel verantwoordelijk voor het technische projectmanagement. Danieli maakt het technisch ontwerp voor de DRI-fabriek waar de Direct Reduced Iron-technologie wordt toegepast en Hatch heeft alle kennis van de elektrische ovens (REF) die aan de DRI-fabriek worden gekoppeld.

Klimaatneutraal voor 2045

'Wij hebben onlangs samen met twee ministeries en de provincie Noord-Holland afspraken gemaakt over onze toekomst. Daarbij hebben we aangegeven dat we voor 2045 CO2-neutraal willen zijn en al vóór 2030 tussen de 35 en 40% CO2 minder willen uitstoten. Dat zal grotendeels gebeuren via de waterstofroute. Hierbij vervangen we de hoogovens door een moderne technologie die waterstof of aardgas gebruikt in plaats van kolen', aldus Hans van den Berg, CEO van Tata Steel Nederland.

Een unieke operatie op Tata Steel terrein

'Wat we doen, is een ingewikkelde en unieke operatie, vertelt Annemarie Manger, duurzaamheidsdirecteur van Tata Steel Nederland. 'De nieuwe fabrieken komen op ons terrein terwijl alle huidige fabrieken in bedrijf blijven tot het moment dat de nieuwe installaties goed draaien. Dat betekent een hele goede en intensieve samenwerking tussen alle partijen en onze mensen. De samenwerking met McDermott, Danieli en Hatch is de start van de basic engineering om onze plannen concreter te kunnen invullen.'

Veel gebeurd in één jaar

De overstap naar groen staal is de grootste verandering in de ruim 100-jarige geschiedenis van het bedrijf. Het gaat om een technologisch hoogstandje en heeft veel gevolgen. Het afgelopen jaar is op verschillende vlakken hard gewerkt om deze transitie voor te bereiden. Zo heeft Tata Steel een overeenkomst met de landelijke netbeheerder TenneT getekend voor een directe aansluiting op het landelijk elektriciteitsnet om groene stroom te kunnen gebruiken in de toekomst.

Plattegrond

Ook is een plattegrond gemaakt van het terrein met daarin de nieuwe fabrieken getekend. Samen met de vakbonden zijn gesprekken gestart met de werknemers van de fabrieken die in de toekomst verdwijnen want voor hen zal veel veranderen en Tata Steel wil dat niemand buiten de boot valt. In de zomer is een bedrijvendag georganiseerd voor meer dan 80 bedrijven en leveranciers. Zij nemen een groot deel van het operationele onderhoud op ons terrein in IJmuiden voor hun rekening. En ook zij moeten weten wat er gaat gebeuren en wat dat voor hun bedrijf betekent.

Tata Steel Academy

Het eigen opleidingsinstituut, de Tata Steel Academy, is aan de slag gegaan om te kijken welke competenties en kwalificaties onze medewerkers moeten hebben en ontwikkelt nieuwe lesmodules. Ook is de opleiding bezig met het voorbereiden van lessen voor leerlingen van middelbare scholen uit de regio door een praktijkmodule aan te bieden hoe je waterstof maakt.

Over de technologie

DRI-technologie (direct reduced iron) is een relatief nieuwe productietechnologie, waarbij ijzererts direct wordt gereduceerd met behulp van aardgas of waterstof en niet meer met kolen. De reductie van ijzererts vindt in een DRI-fabriek plaats in een schachtoven bij een relatief lage temperatuur tot ongeveer 1000°C. Het gereduceerde ijzer wordt vervolgens, met toevoeging van koolstof, in een elektrische oven (REF) verder verwerkt tot vloeibaar ruwijzer.

CO2-uitstoot fors lager dan bij hoogovens

De DRI-REF technologie biedt verschillende voordelen. Door de inzet van groene elektriciteit en zo veel mogelijk waterstof, is de CO2-uitstoot van het proces fors lager dan bij het gebruik van hoogovens. Ook kan in het nieuwe proces schroot worden gebruikt en dat betekent meer circulariteit. Daarnaast biedt productie met DRI-technologie flexibiliteit, want het proces is eenvoudig op te starten en te stoppen. Ten slotte kan met DRI-technologie staal worden geproduceerd van dezelfde hoge kwaliteit als waar IJmuiden nu al om bekend staat.