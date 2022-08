Kortgedingrechter: Verkoop hotel Albergen aan COA gaat door

Het COA was maandag 29 augustus in de rechtbank van Overijssel in Almelo. 'De uitspraak van de kortgedingrechter bood duidelijkheid over het eigendom van het hotel in Albergen. De verkoop van het hotel aan het COA gaat door', zo meldt het COA dinsdag.