Koning bezoekt 'gasbevingsgebied' in Groningen

Koning Willem-Alexander heeft donderdagmiddag 1 september een werkbezoek gebracht aan het Groningse Middelstum in de gemeente Eemsdelta. 'Het bezoek stond in het teken van het door aardbevingen getroffen Gronings erfgoed', zo meldt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) van het Koninklijk Huis donderdagmiddag.

Herstel en versterking

'De bevingen zijn het gevolg van de aardgaswinning. De Koning sprak met particuliere eigenaren, vakmensen en deskundigen over oplossingen voor herstel en versterking van het erfgoed', aldus de RVD.

Negentig procent erfgoed in handen van particulieren

Het bezoek begon bij de historische Herberg In de Valk. De Koning sprak daar met eigenaren van Rijksmonumenten over de manier waarop zij hun panden gerenoveerd en versterkt hebben. Negentig procent van het erfgoed in het aardbevingsgebied is in handen van particulieren. Wethouder Annalies Usmany-Dallinga van de gemeente Eemsdelta nam ook deel aan het gesprek. De Commissaris van de Koning in de provincie Groningen, René Paas, gaf een introductie op het thema.

Sint-Hippolytuskerk

Aansluitend wandelde de Koning naar de 15e-eeuwse Sint-Hippolytuskerk in het dorp. Daar vond een tweede gesprek plaats met vakmensen en deskundigen over schadeherstel, innovatie en vakmanschap. Aan tafel zaten onder anderen vertegenwoordigers van de Stichting Oude Groninger Kerken, het Erfgoedloket (steunpunt voor eigenaren van erfgoed met aardbevingsproblemen), Monumentencommissie en Monumentenwacht. Een aannemersbedrijf, Hanzepro (opleider voor werken en werkzoekenden) en een lector Aardbevingsbestendig bouwen van de Hanzehogeschool namen ook deel aan het gesprek. Gespreksleider was de burgemeester van de gemeente Eemsdelta, Ben Visser.

Eerdere bezoeken

Tijdens de afsluitende informele lunch sprak de Koning met enkele leden van de vereniging Dorpsbelangen, de historische vereniging Middelstum en de eigenaar van de herberg over hun ervaringen met de gevolgen van de aardbevingsschade. Het bezoek van de Koning is een vervolg op eerdere bezoeken aan de provincie Groningen waarbij de gevolgen van de gaswinning voor de bewoners van de door bevingen getroffen gebieden centraal stonden. Deze bezoeken vonden plaats op 14 oktober 2021 in Overschild en Steendam, 27 mei 2020 in Siddeburen en Overschild, 16 mei 2019 in Appingedam, 21 september 2017 op het Universiteitsterrein Zernike in Groningen, 14 september 2016 in Leermens, 20 juni 2015 in Uithuizermeeden, 15 mei 2014 in Middelstum en op 4 april 2013 in Dorkwerd.