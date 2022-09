Zes personen in Groningen aangehouden op verdenking van seksuele uitbuiting

Agenten onderzoeken in de nacht van maandag op dinsdag omstreeks 00:30 uur een melding van een auto met twee inzittenden die al langere tijd geparkeerd staat in Delfzijl. De melder vertrouwt de situatie niet. Op de Zigzagoven treft de politie in de auto een 28-jarige man en een 20-jarige vrouw aan.

Op basis van onderzoek ter plaatse en in het voertuig wordt de 28-jarige man aangehouden op verdenking van seksuele uitbuiting (een vorm van mensenhandel) en verboden wapenbezit. In het voertuig wordt ook pepperspray aangetroffen.

Onderzoek leidt naar meer verdachten

Nader onderzoek leidt naar een drietal andere verdachten (mannen van 32, 46 en 53 jaar). Zij worden aangetroffen in een voertuig nabij een tankstation aan de Europaweg in Groningen. In het voertuig worden pepperspray en een slagwapen gevonden. De drie mannen zijn eveneens aangehouden op verdenking van seksuele uitbuiting en verboden wapenbezit. In een woning aan de Meint Veningastraat in Hoogezand worden twee vrouwen van 30 en 35 aangetroffen. Ook zij zijn aangehouden.

Politieonderzoek loopt

Dinsdag is onderzoek verricht in de woning in Hoogezand. De twee auto’s zijn in beslag genomen, evenals meerdere gegevensdragers. De auto’s en gegevensdragers worden onderzocht en de verdachten worden verhoord. In het onderzoek wordt ook gekeken of er sprake is van meerdere slachtoffers.