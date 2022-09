Politie houdt man aan die nog gevangenisstraf moet uitzitten

Agenten zagen donderdagavond kort voor 21.00 uur op het Westerpark een auto rijden met afwijkende kentekenplaten. Toen ze de gegevens van de auto opvroegen, bleken die niet te kloppen. Omdat ze de auto en bestuurder ervan wilden controleren, gaven ze de bestuurder op de Beneluxlaan een stopteken, maar die negeerde dat teken en reed door. Ook toen de politiemensen de sirene even aanzetten om zijn aandacht te trekken, stopte de man niet, maar ging hij er juist vandoor. De man reed met hoge snelheid door de wijken ’t Zand, De Reit en Centrum. Hij vertoonde daarbij gevaarlijk rijgedrag: onder andere spookrijden, rijden over fietspaden en door fietstunnels en rijden met gedoofde verlichting. Andere weggebruikers moesten moeite doen de man te ontwijken en een aanrijding te voorkomen, gelukkig raakte niemand gewond. De achtervolging eindigde toen de verdachte op het Pieter Vreedeplein met zijn auto tegen een boom en een tegen die boom geparkeerde fiets reed. De verdachte raakte daarbij niet gewond. Hij is nagekeken door ambulancepersoneel en daarna naar een politiebureau gebracht.

Onder invloed

Nadat de verdachte was aangehouden, bleek dat hij nog 48 dagen celstraf open had staan. Ook reed hij met een ongeldig verklaard rijbewijs en had de auto valse kentekenplaten. De man is meegenomen naar het bureau en in de cel gezet. Hij bleek niet onder invloed van alcohol te zijn geweest, maar had vermoedelijk wel drugs gebruikt. Een bloedproef moet hier meer duidelijkheid over geven. De verdachte heeft de nacht in de cel doorgebracht en wordt vandaag verhoord. De auto waarin hij reed is in beslag genomen.