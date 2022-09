OM: geen aanwijzing strafbaar feit bij overlijden baby in Ter Apel

Er is op dit moment geen aanwijzing dat het overlijden op 24 augustus jl. van een baby in het aanmeldcentrum in Ter Apel het gevolg is geweest van een strafbaar feit. Dat concludeert het Openbaar Ministerie (OM) op basis van het onderzoek door de forensische opsporing en het NFI. Ook zijn er getuigen gehoord.