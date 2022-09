Stroomstoring Flevoland voorbij

De grote stroomstoring op het elektriciteitsnet in een deel van Flevoland is weer voorbij. Er blijkt overal weer stroom, zo meldt netbeheerder TenneT.

''De voorziening is samen met netbeheerder Liander weer hersteld. Wel is er nog een brand op een hoogspanningsstation in Dronten.''

De hoogspanningsverbinding tussen Lelystad en Dronten is er niet best aan toe, aldus de woordvoerder. ''Een kortsluiting in de verbinding kon door een technisch euvel niet snel genoeg worden gestopt. Hierdoor is de lijn te heet werd en ging smeulen en doorhangen. Natuurlijk hebben we deze stroomverbinding veilig gesteld, waardoor er geen hoogspanningsgevaar meer is.''

Er zijn verschillende meldingen van brand bij transformatorhuizen in de provincie gedaan. Deze raakten overhit en vlogen in brand. De politie vroeg eerder om Flevoland met de auto te mijden. De A6 was ten tijde van de storing afgesloten. De A6 tussen Lelystad Noord en Urk is in beide richtingen afgesloten. Volgens de ANWB moeten eerst de hoogspanningskabels boven de weg gecontroleerd worden, voordat er weer verkeer onderdoor mag.