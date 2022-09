Lichaam doodgeschoten commando Poetsema in Nederland aangekomen

Het lichaam van Simmie Poetsema is vrijdag in Nederland aangekomen. Dit meldt het ministerie van Defensie vrijdag.

Overleden

De 26-jarige commando overleed begin deze week in de Verenigde Staten aan zijn verwondingen. Hij liep die op nadat hij en twee collega’s in Indianapolis werden beschoten. Onder een ere-escorte van lokale politieagenten uit de staat Indiana is het lichaam van Simmie Poetsema naar een vliegveld gebracht.

Vliegveld Eindhoven

'Een toestel, met aan boord de familie van Poetsema, zijn twee gewond geraakte collega’s en zijn eenheid, landde vrijdagmiddag op vliegveld Eindhoven. Minister van Defensie Kajsa Ollongren heeft haar medeleven overgebracht aan de familie', aldus het ministerie.

Verdachte opgepakt

Er is een 22-jarige verdachte opgepakt. Volgens Amerikaanse media maakte hij deel uit van een groep die op zoek was naar ruzie. De vermoedelijke dader is aangeklaagd voor moord en twee keer poging tot moord.