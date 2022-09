Schoonmaakbranche zet vol in op bijbanen

Vandaag lanceert Schoonmakend Nederland de arbeidsmarktcampagne schoonmaakjerijk.nl . Met de campagne wil de branche studenten interesseren voor een bijbaan in de schoonmaak. Piet Adema, voorzitter Schoonmakend Nederland: 'Veel studenten willen graag werken naast hun studie. Ze zoeken een bijbaan die goed aansluit op het rooster. In de schoonmaak hebben we veel parttime werk: een paar uur in de ochtend of avond. Bovendien is het werk vaak dichtbij huis en het betaalt ook nog eens hartstikke goed. Dit maakt ons werk de perfecte bijbaan voor studenten.'

Goed betaald werk

In de vorig jaar gesloten cao voor de schoonmaak- en glazenwassersbranche is het jeugdloon met 40% verhoogd. Een student van 18 jaar begint op 12,07 per uur ‘all-in’. Dat is bijna het dubbele van het minimumloon. ‘En ze hoeven ook niet lang te wachten op hun geld, want veel schoonmaakbedrijven betalen wekelijks uit.’

Snuffelen aan schoonmaakbranche

De investering in hogere uurlonen voor jongeren betaalt zich op twee manieren terug voor ondernemers in de schoonmaakbranche. Adema: 'Ten eerste in het aantrekken van jonge medewerkers voor de broodnodige vergroening. Daarnaast heeft onderzoek uitgewezen dat als je al eens eerder in de schoonmaak gewerkt hebt, je sneller geneigd bent weer in de branche terug te keren.'

Adema: 'Met een goedbetaalde bijbaan willen we studenten aan onze mooie branche laten snuffelen. Want ook na hun studie hebben we jongeren veel te bieden. Bedrijfskunde, facility management, hotelschool, HRM, informatiekunde, communicatie… Welke studie je ook doet, de schoonmaakbranche biedt volop kansen voor een mooie carrière.’