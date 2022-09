Wat zijn de signalen van gehoorverlies?

Maar wat zijn de signalen van gehoorverlies? Wij zetten ze op een rijtje.

Ondervinden van verschillende toonhoogtes

Een veel voorkomend signaal dat je mogelijk last hebt van gehoorverlies is verschil in toonhoogtes. In dit geval ervaar je verschillende geluiden harder of juist zachter. Hierdoor kun je sommige geluiden niet verstaan en andere juist prima. De reden hiervoor is dat gehoorverlies verschilt per frequentie.

Dit zijn de trillingen per seconde. Het kan zijn dat geluiden van een bepaalde frequentie slecht hoorbaar zijn dan een ander. Op die frequentie kan je dan te maken hebben met gehoorverlies en op een andere frequentie juist niet of minder. Een verschil qua ervaring per toonhoogte is vaak een duidelijke aanwijzing dat je te maken hebt met gehoorverlies.

Last van oorsuizen

Een ander signaal dat je mogelijk aan gehoorverlies lijdt is oorsuizen, ook wel tinnitus genoemd. Vaak vindt dit echter pas in een later stadium plaats. Oorsuizen zijn geluiden die je hoort, maar die verder niemand anders hoort. Dit kunnen piepen zijn, maar ook fluiten, suizen of andere geluiden. De geluiden kunnen ontzettend verschillen, ze kunnen heel zacht zijn en meer voelen als een achtergrondgeluid.

Echter kunnen de geluiden ook erg hard zijn en daardoor je functioneren beïnvloeden. Heb je last van een zwaardere vorm van tinnitus dan hoor je de hele dag door oorsuizen.

Moeilijk bepalen waar geluid vandaan komt

Wanneer je lijdt aan gehoorverlies kunnen sommige haarcellen geen prikkels meer doorgeven. Hierdoor kan het zijn dat je in één of beide oren last hebt. Dit maakt dat geluid in minder mate of in zijn geheel niet meer als stereo binnenkomt. Dit kan het moeilijk maken te lokaliseren waar geluiden vandaan komen.

Zo kan de situatie zich voordoen dat je een geluid wel hoort, maar dat je niet kunt plaatsen uit welke hoek het geluid komt. In bepaalde omstandigheden kan dit gevaarlijke situaties opleveren. Zo ook bijvoorbeeld in het verkeer. Daarom is het van belang hier tijdig mee naar een hoorspecialist te gaan.

Slecht horen in drukke omgevingen

Wanneer je moeite hebt anderen te verstaan in drukke omgevingen kan dit ook duiden op gehoorverlies. Veel mensen die lijden onder gehoorverlies merken het vaak als eerste op in drukke omgevingen. Zo’n situatie kan zich bijvoorbeeld voordoen in een restaurant waar je de opmerkingen van je tafelgenoten niet meer verstaat. In een drukke omgeving met veel achtergrondgeluid of ruis valt het namelijk extra op dat je tonen lastig verneemt. Veel mensen wijven deze signalen echter vaak snel weg door de drukte.

Geluid harder zetten

Wanneer je lijdt onder gehoorverlies behoeven de haarcellen meer en meer prikkels om het signaal door te kunnen geven. Je oor past zich hierop aan en wordt minder gevoelig voor harde tonen. Wanneer je geen gehoorverlies hebt, past je oor zich op deze situaties aan. Echter is dit niet het geval wanneer je lijdt onder gehoorverlies. Hierdoor ben je geneigd de tv steeds harder te zetten, harder te praten of dichter bij de radio te gaan zitten. Omdat het oor zich dus niet meer aanpast op het lagere niveau van het geluid.