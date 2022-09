Bewoners in Groningen nemen dakloze studenten in huis

Shelter Our Students (SOS) is vandaag begonnen met het helpen van dakloze internationale studenten aan noodopvang. Bewoners van Groningen die een bank of extra bed hebben geven hen één of meer weken onderdak. Met het begin van het collegejaar zijn er te weinig slaapplekken voor alle nieuwe studenten. SOS roept bewoners van Groningen op om zich in te schrijven als host op www.sosgroningen.nl.

Dit jaar hebben al meer dan 100 studenten zich opgegeven voor noodopvang bij SOS. Vandaag zijn vrijwilligers begonnen met hun helpen aan een slaapplek. Vorig jaar heeft SOS meer dan 250 dakloze studenten aan een plek weten te helpen. “We hebben nog lang niet genoeg hosts voor alle studenten.” vertelt Ken Hesselink, woordvoerder van SOS. “Met meer dan 100 studenten die een plek zoeken en slechts enkele tientallen host kunnen we alle hulp gebruiken.” Opgeven om te hosten kan via de website van Shelter Our Students (sosgroningen.nl).

Volgens Hesselink was het couchsurf project afgelopen jaar een groot succes gebleken. “We merken dat veel van de hosts die dit jaar mee doen ook vorig jaar mee hebben geholpen. Van hen krijgen we positieve reacties.” Wanneer men een student in huis neemt kunnen de hosts zelf aangeven voor hoe lang zij kunnen blijven. Tijdens het verblijf blijven de studenten op zoek naar permanente huisvesting.

Aanhoudende wooncrisis

Omdat maatregelen vanuit de politiek, RUG en Hanzehogeschool tekortschieten ziet SOS zich genoodzaakt de actie van vorig jaar te herhalen.