Vakbonden kondigen nieuwe stakingen aan NS-personeel

‘De actiebereidheid onder het NS-personeel is enorm hoog’, zegt onderhandelaar Jerry Piqué van CNV Vakmensen. ‘We gaan nu door tot NS over de brug komt en bereid is om een goede cao met ons af te spreken, met een stevige loonsverhoging en afspraken over het aanpakken van de werkdruk.’

In actie voor een nieuwe cao

De NS-werknemers voeren actie voor een nieuwe cao. Naast een stevige loonsverhoging – hoognodig vanwege de enorme inflatie – willen de werknemers vooral meer aandacht voor de hoge werkdruk. Bij NS zijn momenteel zo’n 1.400 vacatures. Piqué: ‘Veel NS’ers lopen op hun tandvlees en kunnen nu vaak niet de kwaliteit en service leveren die ze graag zouden willen. Ze krijgen op deze manier niet de kans om hun werk goed te doen. NS zal echt over de brug moeten komen met een goede cao, waar meer waardering uit spreekt. Anders raast de actietrein helaas gewoon door.’

Eisen aan NS

Concreet vraagt CNV Vakmensen in de nieuwe cao (de huidige is per 1 juli afgelopen) onder andere om een loonsverhoging van 4,5% per jaar plus een volwaardige december-uitkering (van 8,33%). Daarnaast wil de bond dat de hoge werkdruk wordt aangepakt met afspraken over verlof, opleidingen en vaste banen voor uitzendkrachten.