Minister Landbouw legt functie neer

De minister van Landbouw, Henk Staghouwer van de ChristenUnie, heeft zijn functie maandagavond neergelegd. Hij is hiermee de eerste minister van het kabinet Rutte IV die vertrekt. Zijn ontslag zou al zijn ingewilligd door de Koning.

Voormalig minister van Landbouw, Carola Schouten die momenteel minister van Armoedebeleid is, neemt voorlopig de taken van Staghouwer over. Staghouwer laat weten: ‘Ik heb mezelf de vraag gesteld: ben ik de juiste persoon om als minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit leiding te geven aan de opgaven die er liggen? Ik ben het afgelopen weekend tot de conclusie gekomen dat ik die persoon niet ben.’