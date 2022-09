VlB: Energiebedrijven voeren aantal tariefwijzigingen fors op

Energieleveranciers verhogen hun variabele energietarieven vaker dan voor de energiecrisis het geval was. Van de veertien energiebedrijven die de Vastelastenbond onderzocht, voeren er zeven per kwartaal tariefwijzigingen door terwijl drie aanbieders voor maandelijkse prijsverhogingen kiezen. De vier partijen die hun tarieven naar eigen zeggen slechts ‘twee keer per jaar aanpassen’, hebben dit het afgelopen jaar vaker gedaan.

Energiebedrijven hebben een clausule in de voorwaarden waardoor ze alsnog vaker prijsverhogingen mogen doorvoeren. Directeur Dirk-Jan Wolfert van de Vastelastenbond: “Steeds meer energieleveranciers verhogen de energietarieven meer dan twee keer per jaar en daar is de consument opnieuw de dupe van.”

Verschuiving variabele tarieven energiebedrijven

Van de veertien grotere energieleveranciers die variabele tarieven aanbieden, passen er vier tweemaal per jaar hun prijzen aan (DELTA, Vattenfall, Energiedirect.nl en Essent ). Al hebben Delta, Energiedirect.nl en Vattenfall meer dan twee keer per jaar hun tarieven gewijzigd. Zeven bedrijven (Coolblue Energie, ENGIE, Greenchoice, OXXIO, UnitedConsumers Energie, Eneco en Vandebron) voeren per kwartaal tariefwijzigingen door terwijl drie aanbieders hun prijzen maandelijks aanpassen (Budget Energie, Pure Energie en NLE).

De steeds vaker toegepaste tariefwijzigingen treffen miljoenen consumenten. Momenteel heeft 56 procent van de Nederlandse huishoudens een variabel contract. Dat aantal was aan het begin van het jaar nog 50 procent en vorig jaar nog 44 procent. Het afgelopen half jaar gingen 400.000 huishoudens wegens het aflopen van hun vaste energiecontract noodgedwongen over naar een veel duurder variabel tarief.

Prijsstijging komt als een schok

Om de hoge inkoopkosten van gas op te vangen, passen steeds meer energiebedrijven prijsstijgingen toe. Voor de energiecrisis was het gebruikelijk dat variabele tarieven twee keer per jaar werden gewijzigd (in januari en juli) maar daar stappen nu steeds meer partijen van af. Vattenfall voert in oktober bijvoorbeeld opnieuw een tariefwijziging door nadat het in juli al een prijswijziging toepaste. De aangekondigde prijsstijging komt voor veel klanten als een schok.

Leveranciers dekken zich met een clausule in om deze tariefverhogingen door te voeren. “In de voorwaarden staat de leverancier ‘door onvoorziene wijzigingen in de marktomstandigheden’ de variabele leveringskosten ook op andere momenten kan aanpassen”, stelt Wolfert. De directeur van de consumentenorganisatie heeft zijn bedenkingen over deze clausule. “De energiecrisis is al sinds oktober 2021 gaande dus zo onvoorzien is het niet. Uiteindelijk is de burger opnieuw de dupe. Het is voor consumenten erg onduidelijk om te weten waar ze aan toe zijn. Als er gecommuniceerd wordt dat er twee keer per jaar een prijsstijging wordt doorgevoerd, verwacht je zulke spontane tariefverhogingen niet.”

Verviervoudiging energietarief

Budget Energie en NLE zorgden recentelijk ook voor een schokgolf. De verviervoudiging van het tarief bij Budget Energie zagen veel klanten niet aankomen. Wolfert merkt dat steeds meer consumenten moeite hebben met het betalen van hun energiecontract en de consumentenorganisatie om hulp vragen. Als de vraag naar energie stijgt en de inkoopkosten oplopen, vreest Wolfert dat honderdduizenden gezinnen voor het eind van het jaar onder de armoedegrens belanden.

De door het kabinet aangekondigde miljardensteun voor volgend jaar komt volgens de directeur van de consumentenorganisatie uit Eindhoven veel te laat: “In dit tempo beginnen mensen 2023 met schulden van honderden – soms wel duizenden – euro’s. Het duurt nog bijna vier maanden voordat het 2023 is en de koude periode moet nog aanbreken. Als de energietarieven in deze rustige periode al niet meer op te brengen zijn, houd ik mijn hart vast.”

Geen zicht op verbetering energiemarkt

Een verbetering zit er volgens de directeur voorlopig niet in. Eerder dit jaar voorspelde Wolfert dat de gasprijs gezien het verloop van de crisis volgend jaar vier euro per kuub bedraagt. “Met deze hoge tarieven moeten we leren leven. De tijd dat we nog circa € 0,80 voor een kuub gas moesten betalen, is definitief voorbij.”

Wolfert heeft recentelijk een deal gesloten met een energiebedrijf en een exclusief jaarcontract voor zijn klanten afgesloten. Gedurende een jaar zijn zij verzekerd van vaste tarieven en worden zij beschermd tegen de grillen van de energiemarkt.