Vrachtwagen rijdt in Drentse Beilen benzinepomp om

Brandweer opgeroepen

Het tankstation staat bij Beilen A28 richting Zwolle. Brandweer van Beilen is opgeroepen om het tankstation af te zetten en eventuele hulp te bieden. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet bekend. Ook niet of er gewonden zijn gevallen. De afrit naar de benzinepomp is afgesloten.