Geen treinen NS in hele land door staking

Vakbonden FNV Spoor, VVMC en CNV hebben stakingen aangekondigd voor vandaag 9 september. De acties zijn weliswaar regionaal, maar het actiegebied is nu groter en onze treinen en collega’s rijden door heel Nederland. De NS laat weten: 'Kijkend naar alle opties en de ervaringen van de vorige stakingsdagen zien we geen mogelijkheid om op een verantwoorde, betrouwbare en veilige manier een dienstregeling te rijden. Dit betekent dat er helaas vandaag de hele dag geen NS-treinen kunnen rijden in Nederland. Het R-net tussen Alphen aan den Rijn en Gouda rijdt wel.'

'We vinden het buitengewoon vervelend dat u opnieuw zoveel last heeft van de impact van de acties. Temeer omdat we de vakbonden afgelopen dinsdag een nieuw bod hebben gedaan en uitgenodigd om het gesprek hierover te hervatten. De vakbonden hebben deze uitnodiging inmiddels geaccepteerd. Voor reizigers die geraakt worden door de staking is de stakingsregeling van toepassing', aldus de NS.

Bereikbaarheid Schiphol Airport

De NS spant zich in om de luchthaven per trein bereikbaar te houden via het traject Utrecht Centraal – Amsterdam Zuid – Schiphol Airport. Daar rijdt tot 20.00 uur 4x per uur een trein in beide richtingen, van 20.00-00.00 uur 2x per uur en van 00.00-04.00 uur 1x per uur.

Reist u vanaf een andere richting? Kies dan een alternatieve vervoersvorm.

De reisplanner is bijgewerkt. Hier kunt u ook regionale lijndiensten plannen.