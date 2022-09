Man beroofd van horloge in Purmerend

De politie stelt een onderzoek in naar een straatroof op de Antwerpenhaven. Een man werd door twee mannen bedreigd met wapens. Het horloge van de man is weggenomen. De verdachten zijn na de overval het Tiranapad ingerend in de richting van de Helsinkihaven. Daarna ontbreekt ieder spoor, mogelijk zijn ze in een donkerkleurige auto weggereden.