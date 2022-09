Dode gevonden op dak Sint-Bonifatiuskerk in Leeuwarden

Een 33-jarige man uit Leeuwarden is in de nacht van zaterdag op zondag dood aangetroffen op het dak van de Sint-Bonifatiuskerk in de Friese hoofdstad. Dit maakte de politie bekend.

Om 03.30 uur werd het lichaam van het slachtoffer aangetroffen. Een speciaal team van de politie heeft het lichaam van de man geborgen. De brandweer heeft hierbij een bijdrage geleverd met de hoogwerker.

Volgens de politie is de 33-jarige man via de steigers het dak opgeklommen en vermoedelijk uitgeleden en om het leven gekomen. In het onderzoek sluit men opzet niet uit en het is niet duidelijk hoe lang het slachtoffer op het dak heeft gelegen.