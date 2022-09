Politie valt villa Jumbo-topman binnen in groot witwasonderzoek

In het woonhuis van Jumbo-topman Frits van Eerd hebben de politie en de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) dinsdag een inval gedaan. Dit zou volgens Omroep Brabant zijn gedaan in opdracht van het Openbaar Ministerie Noord-Nederland in het kader van een omvangrijk witwasonderzoek.

FIOD

Bij het huis van Van Eerd in Heeswijk-Dinther zijn medewerkers van de FIOD bezig om goederen in beslag te nemen en lopen af en aan met verhuisdozen. Er zouden inmiddels negen aanhoudingen zijn verricht, of de Jumbo-topman hier één van is wil het OM niet zeggen.

Een woordvoerder van het hoofdkantoor van Jumbo in Veghel laat weten dat men momenteel bezig is met het een en ander uit te zoeken. Volgens de regionale Omroep zal het concern later op de dag met een reactie komen.

Update 14.00 uur: Groot witwasonderzoek

De in totaal negen aanhoudingen zijn gedaan in een groot witwasonderzoek waarbij ook BTW-fraude is gepleegd, zo laat het OM dinsdag weten

Hoofdverdachte 58-jarige man uit Aa en Hunze

Een 58-jarige man uit de gemeente Aa en Hunze is vanochtend aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het witwassen van grote hoeveelheden geld en goederen en BTW-fraude. 'Naast deze hoofdverdachte zijn er nog acht personen aangehouden, afkomstig uit de provincies Drenthe en Noord-Brabant', aldus het OM.

Doorzoekingen in Groningen, Drenthe en Noord-Brabant

Momenteel vinden er in diverse woningen en (bedrijfs)locaties, verspreid over Groningen, Drenthe en Noord-Brabant, doorzoekingen plaats.

Gezamenlijk onderzoek

Het betreft een gezamenlijk onderzoek van de FIOD, de politie, het Functioneel Parket en het parket Noord-Nederland. Het onderzoek richt zich specifiek op diverse witwasconstructies waarbij geld en goederen zijn witgewassen. Dit witwassen gebeurde via onroerend goedtransacties, autohandel, onverklaarbare contante stortingen en sponsorcontracten in de motorcross-sport. Daarnaast is er een verdenking van BTW-fraude in de autohandel.

58-jarige hoofdverdachte ''spin in het web'

De 58-jarige hoofdverdachte wordt gezien als spin in het web. De medeverdachten wordt verweten dat zij in meer of mindere mate betrokken zijn geweest bij deze handelingen. Alle verdachten zitten voorlopig in beperkingen. De woordvoering in deze zaak wordt gedaan door het parket Noord-Nederland.