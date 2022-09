Gewelddadige woninginbraak Delfzijl

In de nacht van dinsdag 13 op woensdag 14 september rond 03:15 uur is een 73-jarige man wakker geworden van gerommel in zijn woning aan de Wegastraat in Delfzijl. Toen hij op onderzoek uit ging, betrapte hij een inbreker. Bij de confrontatie met deze inbreker is het slachtoffer behoorlijk gewond geraakt. De man verklaart meermaals hard geslagen en geschopt te zijn en moest voor zijn verwondingen naar het ziekenhuis worden gebracht.

De politie doet onderzoek naar dit incident. Zo is er forensisch onderzoek gedaan en zijn agenten in de omgeving langs de deuren geweest om in gesprek te komen met getuigen. De verdachte was volgens het slachtoffer mogelijk niet alleen en mogelijk gewond geraakt door verweer slachtoffer

Ook heeft men het slachtoffer gehoord. De man heeft één dader gezien en vermoedt dat deze man niet alleen was. De man die het slachtoffer gezien heeft, was een witte man van vermoedelijk rond de 1.80 – 1.85 lang en een slank postuur. Het slachtoffer heeft zichzelf kranig verweerd en een van de verdachten geslagen. Het zou dus kunnen zijn dat een man vanochtend vroeg is thuisgekomen met bijvoorbeeld blauwe plekken.