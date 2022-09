Tanken onderweg zonder verrassingen

Het gebeurt ons allemaal wel eens dat je met de auto lekker onderweg bent en dan opeens: Help! Het reservelampje is gaan branden en je weet helemaal niet hoe ver het is tot het volgende tankstation!

Tips

Tanken is een noodzakelijk kwaad om van woon-werkverkeer, je dagje uit of vakantie te genieten. Maar, met deze tips ben je zo bij een tankstation om je rit relaxt te kunnen vervolgen.

Ga voorbereid op weg

Natuurlijk wil je onderweg niet voor verrassingen staan. Zorg dus dat je de auto voordat je vertrekt helemaal voltankt. Op een volle tank kan je namelijk heel wat meters maken binnen Nederland. Heb je een zuinige auto, dan kom je er vaak, zelfs na een zeer lange rit, gewoon weer mee thuis. Daarnaast is het goed om de route te verkennen. Vooral als je niet vaak met de auto een lange rit maakt, is het fijn om te weten waar de tankstations zich bevinden. Houd wel rekening met prijsverschillen die zich voor kunnen doen. Tanken op de snelweg kan namelijk duurder zijn dan op een N-weg.

Opfrissen

Een tankstation aan de snelweg of een drukke doorgaande weg is de ideale plek om je op te frissen. Doe nog een toiletbezoek voordat je de weg vervolgt of neem een lekker broodje en kopje koffie mee voor in de auto. Ga je op vakantie dan hoef je niet met thermoskannen in de auto te zitten, bij het tankstation kun je gemakkelijk een lekker bakkie kopen. Zo ben je zelf ook snel bijgetankt voor het vervolg van de rit. Neem voor de zekerheid dus muntgeld mee in de auto. Niet alle toiletten hebben een tourniquet die je opent met je pinpas.

Op hete kolen…

Je kent dat gevoel wel, je had willen tanken, zat niet op te letten en nu weet je niet precies wanneer dat volgende tankstation komt. En dat rode lampje knippert maar op je dashboard. In je hoofd zie je jezelf al lopen met een jerrycan over de vluchtstrook… Bespaar je het ‘op hete kolen zitten’-gevoel en zoek via Google Maps een tankstation bij je in de buurt. Misschien ben je sneller bij een tankstation als je even de snelweg verlaat. Gebruik je deze app al om te navigeren? Laat je bijrijder dan zoeken op een ‘tankstation in de buurt’, wijzig de route en voor je het weet, sta je aan de pomp. Sommige tankstations hebben een eigen website. Kun je meteen even kijken wat de prijzen zijn en of het tankstation nog andere faciliteiten te bieden heeft. Het zoeken van een tankstation via Google Maps zorgt ervoor dat je meteen een route kan instellen, zonder dat je eerst moeilijk op zoek hoeft te gaan naar een adres van het tankstation zelf.

Snel opladen

Rijd je elektrisch, dan kun je hetzelfde gevoel hebben als de auto toe is aan een oplaadbeurt. Daarom kun je zoeken naar plekken waar je auto kan opladen, zoals oplaadstations langs de snelweg. Zelfs laadpalen op de plaats van bestemming worden vaak aangegeven op Google Maps. Je navigeert er zo naar toe, zonder dat je hoeft te zoeken. Dat is toch best heel makkelijk.

Onbemande tankstations

Je ziet ze steeds meer; de onbemande tankstations. Er zijn tankstations die geheel zonder personeel opereren, maar ook welke alleen in de avonduren en nacht onbemand zijn. Het fijne hieraan is, dat je toch kan tanken, al is het drie uur ’s nachts. Je hoeft eigenlijk alleen voldoende saldo te hebben op je bankrekening. Onbemande tankstations kom je steeds vaker in de stad en dorpen tegen, maar ook langs doorgaande wegen. Of dit ook vaker op de snelweg te zien zal zijn, dat is niet bekend. Langs de snelweg heeft het tankstation ook als doel om bezoekers van eten en drinken te kunnen voorzien of een prettige plek voor een toiletbezoek. Hierbij is een tankstation met personeel natuurlijk zeer gewenst. Houd er dus wel rekening mee dat je soms een tankstation tegen kan komen zonder personeel.

Spaarprogramma’s & tankpas

Veel tankstations hanteren een spaarprogramma voor hun klanten. Zo kun je soms voor exclusieve uitjes en producten sparen, maar ook voor korting op koffie of een broodje. Zo verschilt een loyaliteitsprogramma van tankstation tot tankstation. Wellicht heb jij wel een tankpas van je favoriete tankstation. Het kan natuurlijk zo zijn dat je onderweg niet je favoriete station tegen komt. Dan is het extra aan te raden om goed volgetankt op weg te gaan, zodat je je tankpas kan gebruiken of verder kan sparen. Zoek daarom van te voren uit of het tankstation van je keuze op de route te vinden is.