ANWB Tanktest: Grote prijsverschillen aan de pomp

De brandstofprijzen waren nog nooit zo hoog als afgelopen jaar. De allerduurste liter benzine kostte in 2021 maar liefst €2,21. Door het forse prijsniveau waren de verschillen tussen de tankstations onderling nog nooit zo hoog. Zoals bekend zijn stations langs de snelweg duurder dan stations elders, maar ook de verschillen tussen regio’s, gemeenten en zelfs stations van dezelfde keten kunnen flink oplopen. Kijken en vergelijken loont dus meer dan ooit voor de consument: met een beetje speurwerk of het gebruik van een brandstofapp levert een besparing op van honderden euro’s per jaar. Dat blijkt uit een test van de Kampioen, waarin de prijzen van alle 3839 tankstations in Nederland zijn meegenomen.

Er zijn steeds grotere prijsverschillen tussen diverse provincies, tussen stad en dorp en tussen de verschillende ketens die brandstof verkopen. Groningen was het afgelopen jaar de goedkoopste provincie om te tanken. Voor automobilisten die elders wonen kan het voordelig zijn om te kijken naar de prijzen bij de buurgemeenten. Amsterdam is bijvoorbeeld de duurste plek om te tanken in Nederland, terwijl Zaanstad juist in de top 10 ‘goedkoop’ staat.

Buiten de snelweg kunnen weggebruikers - zeker bij onbemande tankstations - vaak nog goedkoper tanken. Zowel diesel als benzine zijn per liter gemiddeld nu veertien cent duurder dan bij tankstations buiten de snelwegen. In 2019 was dat verschil nog tien cent. Tanken buiten de snelwegen loont dus nóg meer.

Opvallend zijn de prijsverschillen tussen stations aan de snelweg. De A32 (Drenthe/Friesland) is de ‘goedkoopste’ snelweg om te tanken en de A6 (Noord-Holland/Flevoland/Friesland) is gemiddeld de duurste in Nederland. Nog opvallender zijn de brandstofprijzen tussen tankstations langs dezelfde snelweg, soms zelfs van dezelfde keten. Zo was een liter diesel gedurende de onderzochte periode bij Esso Galgeveld (A27, bij Breda) 26 cent goedkoper per liter dan Esso Nijpoort (ook A27, bij Maartensdijk). Dat scheelt € 13 op een tank van vijftig liter.

Het prijsverschil tussen de duurste stations van Nederland (vier Essostations en één Texacostation) en het goedkoopste station (Fieten Olie, Uithuizen/Groningen) was 31 cent per liter diesel en 34 cent per liter benzine. De grotendeels in het noorden vertegenwoordigde keten Fieten Olie is de goedkoopste met meer dan 25 stations en gemiddeld BP de duurste.

De ANWB vindt dat de actuele brandstofprijzen openbaar gemaakt moeten worden zodat de prijsbewuste automobilist voor het goedkoopste tankstation kan kiezen. Automobilisten weten namelijk vaak wel waar zij dicht bij huis het goedkoopst uit zijn, maar onderweg of in een onbekende omgeving niet.