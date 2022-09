Man (20) ramt tijdens wilde achtervolging drie politieauto's

Wilde achtervolging

'Aan de aanhouding ging een wilde achtervolging door Putte, Ossendrecht, Huijbergen en Wouwse Plantage en over de A58 vooraf. Daarbij vertoonde de vluchtende verdachte zeer gevaarlijk rijgedrag en probeerde hij meerdere keren een politieauto van de weg te rammen', aldus de politie. Uiteindelijk lukte het de politie de man op de afrit van de A58 nabij Roosendaal tot stoppen te dwingen en aan te houden. Tijdens het incident is gelukkig niemand gewond geraakt. De politiemensen hebben aangifte van poging doodslag gedaan.

Drugsdeal

Een surveillerende politieagent zag vrijdag 16 september rond 19.15 uur twee auto’s stilstaan op de Noordweg in Putte en wilde controleren wat ze daar aan het doen waren. Toen zich een derde automobilist meldde, bleek dat de eerste twee daar vermoedelijk op drugs stonden te wachten. De agent reed naar de auto’s toe en zag dat de bestuurder van de laatst gearriveerde auto en een persoon uit één van de auto’s die er eerder waren iets aan elkaar gaven.

Zeer gevaarlijk rijgedrag

De agent wilde vervolgens de bestuurder van de laatst aangekomen auto controleren. Maar die ging er meteen vandoor. De politieagent zette de achtervolging in. De verdachte reed via Putte, Ossendrecht, Huijbergen, Wouw en Wouwse Plantage richting de A58. Daarbij vertoonde hij zeer gevaarlijk rijgedrag zoals rijden met zeer hoge snelheid, rechts inhalen, inhalen terwijl er tegemoetkomend verkeer is, waarbij hij andere weggebruikers in gevaar bracht.

Drie politieauto’s geramd

De politieagent, die met zwaailicht en sirene reed, had ondertussen hulp gekregen van mensen van de Koninklijke Marechaussee (KMar) en van andere politie-eenheden. Ter hoogte van de A58 moest de verdachte hard remmen en uitwijken en reed daarbij tegen een verkeersbord, maar ook nu stopte hij zijn vluchtpoging niet. Hij reed tegen het verkeer in de afrit van de A58 op en vervolgens de toerit van de A58 weer op. Opnieuw vertoonde hij dus gevaarlijk rijgedrag en bracht hij medeweggebruikers in gevaar. Toen twee politieauto’s hem probeerden in te sluiten om hem tot stoppen te dwingen, ramde hij eerst de ene en daarna de andere politieauto.

Aanhouding

Uiteindelijk reed de verdachte bij Roosendaal de A58 af, waarna de politie-eenheden opnieuw probeerden hem in te sluiten en tot stoppen te dwingen. Daarbij reed de verdachte opnieuw tegen een politieauto aan. Uiteindelijk lukte het politie en KMar om de man te laten stoppen en kon hij op de Dijkrand worden aangehouden. Hij is voor nader onderzoek en verhoor in de cel gezet. Ook is het rijbewijs van de man ingevorderd. Het onderzoek gaat vandaag verder.