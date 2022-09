SEO voor goede zoekresultaten: van linkbuilding uitbesteden tot website techniek

Gevonden worden op internet is wat iedere website-eigenaar wil. Dat is uiteindelijk toch de reden waarom je een website bouwt. Of je nu een product via internet wil verkopen, je diensten wil aanbieden of gewoon een leuk blog bijhoudt; je wilt gevonden worden. Het levert namelijk – vooral in zakelijk opzicht – potentiële nieuwe klanten op. Maar hoe zorg je ervoor dat je gevonden wordt in die hele grote oceaan van websites? Met deze tips lukt het zeker.

SEO: Zoekmachine optimalisatie

Om gevonden te worden, pas je SEO toe op je website. SEO is de afkorting voor Search Engine Optimization, oftewel zoekmachine optimalisatie. Dit houdt in dat je je website dusdanig inricht, met gebruik van meerdere technieken, waardoor het beter vindbaar wordt in de zoekmachines. Hierbij worden de pijlen vooral op Google gericht, omdat dit de grootste en meest gebruikte zoekmachine is. In den beginne van het internet had je niet veel nodig om gevonden te worden. Dit kwam vooral doordat er toen veel minder websites waren. Je hoefde eigenlijk alleen maar een pagina vol te zetten met de woorden waarop je gevonden wilde worden. Vandaag de dag komt er heel veel meer bij kijken om door de crawlers van Google als een website met autoriteit te worden gezien. Zoekwoorden spelen overigens nog steeds een belangrijk onderdeel bij SEO, samen met verschillende andere elementen.

Linkbuilding

Om gevonden te worden, is het belangrijk om aan linkbuilding te doen. Linkbuilding houdt in dat je links die naar jouw website verwijzen op andere websites laat plaatsen. Er wordt dan ookwel over externe backlinks gesproken, omdat ze op een externe website terugverwijzen naar jouw website. Het is wel belangrijk dat je website dan ‘genoemd’ wordt op andere sites met autoriteit, ofwel kwalitatieve links. Nieuwssites zijn hier bijvoorbeeld goed voor, maar ook andere influencers kunnen je verder helpen. Je kan heel actief op zoek gaan naar partners voor het plaatsen van backlinks, maar je kunt ook linkbuilding uitbesteden. Zo weet je zeker dat je website genoemd wordt in kwalitatieve artikelen die geplaatst worden op gerenommeerde websites. Er zijn marketingbureaus die hier in gespecialiseerd zijn.

Content

Linkbuilding werkt het beste wanneer het verpakt wordt in goede content. Google zoekt namelijk naar goede artikelen waarbij de kwaliteit voorop staat. Deze kwalitatieve artikelen kunnen de zoekmachine beter duidelijk maken waar de verwijzing over gaat. De mate van relevantie zorgt er vervolgens weer voor dat je bij het online zoeken gevonden wordt. De lengte van artikelen speelt ook een rol voor Google. Een tekst van minimaal 300 woorden wordt beschouwd als een potentieel goede tekst. Hoe langer het artikel echter is, des te meer informatie je kunt geven en hoe beter je de zoekmachine de mate van relevantie kunt aangeven. Vooral ook omdat je dan meer ruimte hebt om je zoekwoorden strategisch in de tekst te verwerken. Hiermee voorkom je dat het een opsomming wordt van zinsdelen en woorden waarop je gevonden wil worden. Het moet natuurlijk wel leesbaar blijven. Daarom is de kwaliteit heel belangrijk.

User experience

Het plezier van de gebruiker is heel belangrijk bij een bezoek aan je website. Mooie foto’s die je weer van een goede begeleidende tekst voorziet, trekken natuurlijk de aandacht. De goede inhoud houdt potentiële fans en klanten zeker vast. Vergeet daarom niet om de website voor de gebruiker ook zeker aantrekkelijk te maken. User Experience en website techniek gaan hierbij bijna hand in hand. Een website die namelijk snel laadt en waarbij je niet ellenlang hoeft te scrollen voor de juiste informatie, zijn gebruiksvriendelijk. Dit is wat potentiële klanten én Google fijn vinden. De vuistregel is dat je in drie klikken bij de juiste informatie moet zijn. Gebruik een goede navigatie om de website overzichtelijk te maken en voeg een mogelijkheid tot zoeken toe; dat helpt.

Eigen website bouwen

Er zijn veel verschillende manieren om een website te bouwen. Dit kun je zelf doen of uiteraard uitbesteden aan een website specialist. Ga je voor zelf bouwen dan kun je kiezen uit zogeheten open source website builders. Denk hierbij aan Strato, Jimdo of WordPress. Door middel van handige tools sleep je zo een mooie website bij elkaar. Ja, slepen, want veel van deze sites werken met ‘drag and drop’ technologie. Onderdelen zoals menu’s, social media kanalen en een webshop zet je dan met gemak op de homepage neer. Je kan dit ook uitbesteden, net zoals linkbuilding en content, om zo een professionele website te krijgen, die ook nog eens goed gevonden wordt door een zoekmachine als Google.