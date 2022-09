Vader verdacht van poging tot moord op zijn twee jonge kinderen

Afgelopen vrijdag heeft de politie in het Brabantse Asten een 37-jarige man aangehouden voor poging tot moord op zijn twee kinderen van 6 en 7 jaar oud in hun woning. Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM) maandag.

Verschillende meldingen

Op vrijdagochtend kwamen er even na 10.00 uur verschillende meldingen binnen bij de politie. Een daarvan was van de moeder van de kinderen. Ze belde in paniek op om door te geven dat haar kinderen mogelijk waren omgebracht door haar man, met wie ze relationele problemen had.

Kinderen versuft en gewond

'Eenmaal in de woning vonden agenten de twee jongetjes. Ze waren versuft en werden direct naar het ziekenhuis gebracht met meerdere verwondingen aan onder meer hals en hoofd. Inmiddels gaat het naar omstandigheden een stuk beter met de kinderen', aldus de politie.

Sporenonderzoek in woning

De vader is na zijn aanhouding verhoord. Ook sprak de recherche met meerdere getuigen. Verder onderzoek moet uitwijzen wat er precies in de woning is gebeurd. In het huis is onder andere sporenonderzoek verricht.

Vader 2 weken langer vast

De verdachte is maandagmiddag voorgeleid aan de rechter-commissaris en die bepaalde dat de man twee weken langer vast blijft zitten. Het Openbaar Ministerie verdenkt de man van twee keer een poging tot moord op zijn kinderen.