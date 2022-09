Auto beschoten in Dordrecht

De politie is op zoek naar getuigen die meer weten over een belaging en beschieting op een voertuig op de J.P. Heijeplein in Dordrecht. Er zijn geen slachtoffers gewond geraakt, de verdachten zijn op de vlucht geslagen.

Het is maandagvond omstreeks tien uur in de avond als een bestuurder van een voertuig samen met vier andere inzittenden in de auto stilstaat bij een eethuis. Vervolgens zien ze dat er meerdere auto’s vlak achter hun auto stilstaan. Een daarvan is een witte Volkswagen.

Al snel komen er vier jongens voor de auto van de slachtoffers staan. Zij proberen de ramen van het voertuig in te slaan. Vervolgens wordt er ook geschoten op de auto. Nadat de daders weer wegrijden, slaan de slachtoffers meteen alarm. Zij zijn niet gewond geraakt, maar wel enorm geschrokken.