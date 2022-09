Vogelgriep vastgesteld in Geesteren

In Geesteren is bij een kleinschalige houderij vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de in totaal circa 120 sierwatervogels en kippen geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Dit bedrijf is in contact geweest met een eerdere besmetting in het 10 km gebied waar de eigenaar vogels van aangekocht had.

In de 1 kilometer zone van het besmette bedrijf liggen geen andere pluimveebedrijven. In de 3 kilometer zone van het besmette bedrijf liggen acht andere pluimveebedrijven die door de NVWA worden gescreend op vogelgriep. In de 10 kilometer zone liggen 21 pluimveebedrijven. In de 10 kilometer zone geldt een vervoersverbod. Het bedrijf ligt in een regio waar de ophokplicht was ingetrokken. In de 10 kilometer zone rond het besmette bedrijf geldt nu wel een ophok- en afschermplicht.