Strafeis 71 dagen tegen man uit Delfzijl (24) voor opruiing tot terrorisme

Het OM eiste 71 dagen met aftrek van de 11 dagen die in voorlopige hechtenis zijn doorgebracht, waarvan 60 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. De bijzondere voorwaarden die de officier van justitie, in navolging van het advies van de reclassering, aan de rechtbank heeft verzocht op te leggen, zijn: meldplicht bij de reclassering, ambulante behandeling en begeleiding door een zorgverlener en een verbod op het benaderen van rechts-extremistische content.

Een psycholoog en de reclassering, die de psyche van verdachte onderzochten, concluderen dat zij nu geen aanwijzingen zien dat de man daadwerkelijk bereid is geweld te gebruiken.

Strafrechtelijk onderzoek

Het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie (OM) startte op 6 augustus 2021 strafrechtelijk onderzoek, getiteld 26Dursley. Aanleiding daarvoor was een ambtsbericht van de AIVD dat alle alarmbellen deed afgaan.

Het ambtsbericht luidde dat de man uit Delfzijl tussen 3 en 5 augustus 2021 in de rechtsextremistische Telegramgroep ‘Yongebroeren’ berichten deelde. Verdachte zou bovendien hebben aangegeven vanaf zijn twintigste met zijn bloedlust begonnen te zijn en bewapend te zijn.

Start “zuivering”

Op 6 augustus 2021 werd hij aangehouden en ingesloten. Dat gebeurde nadat hij in die Telegramgroep deelde direct met zijn “zuivering” te willen starten. Daarbij refereerde hij aan het manifest van de aanslagpleger van Christchurch, Nieuw-Zeeland voorjaar 2019.

Op 15 maart 2019 schoot de, toen 28-jarige, geradicaliseerde Australiër Brenton Tarrant in twee moskeeën in Christchurch, Nieuw-Zeeland 51 mensen dood. Vlak voor zijn massamoord deelde hij linkjes via twitter met verwijzing naar zijn ruim 70 pagina’s tellend manifest. Daarin ageert hij tegen de vermeende vervanging van de witte, Europese, christelijke mens door mensen van andere rassen, culturen en religies, en in het bijzonder moslims.

Accelerationisme

Uit onderzoek is gebleken dat de verdachte uit Delfzijl extremistische en gewelddadige filmpjes bekeek. In de Telegramgroep ‘Yongebroeren’ deelde hij opruiende teksten en manifesten van aanslagplegers.

De officier van justitie ging, vandaag ter zitting, in op het begrip ‘accelerationisme’ en citeerde de NCTV uit het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 55: “Het accelerationisme is een rechts-extremistische ideologie die via diverse – voornamelijk besloten – sociale mediaplatformen wordt verspreid. De aanhangers verheerlijken en rechtvaardigen terroristisch geweld om versneld een rassenoorlog te ontketenen. […] Behalve het delen van terroristische plannen, verspreiden accelerationisten boodschappen van haat, versterken zij vijandbeelden en roepen ze op tot geweld.”

De NCTV stelt met betrekking tot Nederland in het laatste Dreigingsbeeld (56): “Het gaat om een paar honderd Nederlandse jongeren die zich op heimelijke online communicatieplatforms begeven waar het accelerationistische gedachtegoed wordt gepropageerd. De inschatting blijft dat van enkelen een geweldsdreiging kan uitgaan. Daarbij moet vooral rekening worden gehouden met kleine tot middelgrote aanslagen met reguliere aanslagmiddelen, zoals steek- en vuurwapens en explosieven.”

Anders Breivik

De verdachte uit Delfzijl deelde onder meer (passages uit) manifesten van Anders Breivik, Brenton Tarrant (The Great replacement) en van andere aanslagplegers die hem kennelijk fascineren. Breivik pleegde op 22 juli 2011 in Noorwegen een aanslag op het regeringsgebouw en het sociaaldemocratische jongerenkamp Utoya, waarbij 77 doden vielen. In augustus 2012 is de Noor veroordeeld voor meervoudige moord en terrorisme. Breivik schreef voorafgaand aan de aanslag een manifest waaruit zijn extreemrechtse, anti-islamitische, anti-feministische en staatsnationalistische opvattingen blijken.

De verdachte die vandaag in Rotterdam terechtstond, omschreef Breiviks manifest als: “1500 pagina's aan hardcore wijsheid en super onderbouwde argumenten”.