Spaanse chauffeur drama Nieuw-Beijerland weer in hechtenis

Het gerechtshof Den Haag heeft op 22 september 2022 in de strafzaak van de Spaanse vrachtwagenchauffeur, die wordt verdacht van het veroorzaken van een verkeersongeval op 27 augustus jl. in Nieuw-Beijerland, geoordeeld over het hoger beroep van het openbaar ministerie tegen een beslissing van de rechtbank. Bij het verkeersongeval vielen 7 dodelijke slachtoffers en een aantal zwaar gewonden. De rechtbank had de voorlopige hechtenis van de verdachte opgeheven.