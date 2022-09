Dronken fietser zonder verlichting blijkt nepwapen op zak te hebben

Agenten hebben zaterdagavond 24 september een 34-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden op de Tractaatweg in Westdorpe. Hij bleek een nepvuurwapen op zak te hebben.

De verdachte werd staande gehouden toen de agenten zagen dat hij zonder fietsverlichting over de weg, waar je niet mag fietsen, slingerde. De man leek onder invloed van alcohol te zijn. Bij de controle zagen de dienders de kolf van een handvuurwapen uit een tasje steken. Daarop is de man direct aangehouden. Naast het vuurwapen had hij ook patronen met balletjes op zak. Alles is in beslag genomen. Uit verder onderzoek bleek dat het om een gaspistool te gaan. De man is ingesloten.