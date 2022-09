Kerst 2022: de 5 leukste pakketten voor dit jaar

Het duurt nog eventjes, maar voor je het door hebt zitten we alweer midden in de kerstdagen. De periode om anderen eens te laten weten wat zij voor je betekenen of om hen te bedanken. Zeker in de zakelijke wereld is het gebruikelijk de werknemers te voorzien van een heerlijk kerstpakket.

Daarin is het leuk om niet alleen met een kaartje aan te komen zetten, maar echt even goed uit te pakken. De werknemers hebben zichzelf namelijk niet voor niets het hele jaar keihard ingezet om het bedrijf te laten groeien. Om jou hiermee te helpen geven we je in dit artikel 5 leuke ideeën voor kerstpakketten die jij dit jaar binnen jouw bedrijf kunt uitdelen.

Het bierpakket

Er zijn weinig dingen beter dan jouw werknemers te verrassen met een tof en lekker cadeau. Aangezien het tijdens de vrijdagmiddagborrel bij jullie op de zaak al zo geweldig gezellig is, is het een leuk idee een gaaf bierpakket uit te delen voor de kerst. Hierin hebben we het niet over een krat bier met 24 biertjes van hetzelfde merk, maar over een zelf samengesteld bierpakket. Dit kan gevuld zijn met biertjes van over de hele wereld of uit een bepaalde streek. Met name de speciaal biertjes worden steeds aantrekkelijker, waarbij je er zeker van bent dat je in ieder geval de mannelijke collega’s een erg leuke kerst en oud & nieuw biedt.

Tegoedbon

Soms is het lastig iets uit te kiezen waar iedereen blij mee is. Iedereen heeft immers eigen interesses en je wilt geen teleurgestelde collega’s hebben die tijdens de borrel klagen over een ietwat tegenvallend presentje. Want geloof het of niet, dit gebeurt. Om dit soort praktijken te voorkomen is het een bijzonder goed idee de mensen zelf te laten kiezen wat zij willen.

Er zijn tegenwoordig meer dan genoeg opties wat betreft cadeaukaarten en tegoedbonnen, waarbij de persoon in kwestie helemaal zelf kan bepalen wat hij of zij met het kerstpakket doet. Dit kan gaan om een heerlijk behandeling in de spa of een gaaf dagje uit met het gezin. Let wel op dat je met deze tegoedbonnen de werknemers alsnog genoeg opties geeft. Hiermee bedoelen we dus niet een tegoedbon voor een voetbalwedstrijd. Niet iedereen is hier namelijk gek op.

Een kerstmarkt

Een nieuwe vorm van een kerstpakket is het houden van een kerstmarkt. Het is hierin de bedoeling dat er ergens een markt wordt georganiseerd waar je met het gehele bedrijf kunt gaan shoppen. Hierbij is er een budget bepaald, waarmee elke werknemer kan bepalen wat hij of zij hiermee wilt doen. Op die manier komt iedereen met een cadeau thuis dat naar wens is. Daarnaast geeft dit jouw bedrijf ook een boost qua gezelligheid. Iedereen is het er namelijk wel over eens dat een gezellig avondje met alle collega’s op een markt met wat drankjes en muziek een geweldig idee is.

Een flessenrek

Sinds jaar en dag zijn mensen gek op een lekker wijntje. Waar het voorheen echter alleen ging om de kwaliteit van de wijn, is het tegenwoordig ook meer en meer belangrijk aan het worden waar we deze wijn precies stallen. En aangezien niet iedereen de mogelijkheid heeft een wijnkelder te hebben, zie je in steeds meer huizen bepaalde wijnkasten of flessenrekken. In eerste instantie is dit natuurlijk om de wijn goed te kunnen bewaren. Maar buiten deze reden is dit ook een uiterst aangename toevoeging aan veel huiskamers. Zeker wanneer je deze flessenrekken personaliseert, weten wij zeker dat deze een fraai plekje in de woonkamer krijgt.

Spullen van de boer

Waar je normaal gesproken altijd dezelfde boodschappen doet in jouw favoriete supermarkt is het leuk het ook eens anders te doen. En hier geven wij je een laatste interessante tip voor. Zeker mensen die in de stad wonen en werken komen maar mondjesmaat in aanraking met het platteland. En dat is doodzonde. Van dit platteland komen namelijk oneindig veel lekkere en verse producten vandaan. Wat te denken van een heerlijke kaas of verse yoghurt van de geiten? Buiten de andere smaken ziet ook de verpakking er vaak geweldig uit. Breng dus een bezoekje aan een plaatselijke boer(in) en vraag heel lief of hij of zij een veelzijdig pakket wil samenstellen.

Zit het ideale kerstpakket ertussen?

Na het lezen van dit artikel heb je 5 tips gekregen voor pakketten voor de aankomende kerstperiode. We hopen dat hier voor jou het perfecte product tussen zit, zodat jij je niet druk hoeft te maken of je wel met een geschikt presentje op de proppen komt.