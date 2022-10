Khadija Arib stapt op uit Tweede Kamer

Onderzoek

Afgelopen woensdag werd bekend dat het presidium een onderzoek naar het functioneren van de vroegere Kamervoorzitter wil instellen omdat anonieme personen klachten over Arib hadden.

Bergkamp

Het presidium, bestaande uit de Kamervoorzitter, thans Vera Bergkamp (D66) en de ondervoorzitters, hebben volgens Arib buiten het zicht van de Kamer de landsadvocaat de opdracht gegeven om haar als zittend Kamerlid te controleren.

'Dubieuze manier om met gekozen volksvertegenwoordigers om te gaan'

'Dit is niet alleen staatsrechtelijk onjuist maar het is ook een dubieuze manier om met gekozen volksvertegenwoordigers om te gaan. Dit handelen van het presidium is zeer schadelijk voor het reeds tot een dieptepunt gezonken vertrouwen van burgers in de politiek', zo schrijft Arib in haar tweet.

'Grote schade toegebracht'

'Het presidium heeft met zijn optreden grote schade toegebracht aan mij als persoon, aan mijn functioneren al Kamerlid en als voorzitter van de tijdelijke commissie corona. Maar ook aan de Tweede Kamer en aan het democratische proces', aldus Arib.