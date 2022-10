Na ruim 3 jaar identiteit achterhaald dood gevonden naakte vrouw Westdorpe

De politie heeft de identiteit achterhaald van een onbekende vrouw, die in 2019 in Westdorpe dood werd aangetroffen door een voorbijganger. Dit laten de politie en het Openbaar Ministerie maandag weten.

'Opgelost'

Het onderzoek duurde drie jaar en kreeg nationaal en internationaal veel aandacht. Het team grootschalige opsporing (TGO), bestaande uit rechercheurs, een officier van justitie en een parketsecretaris, laat weten dat de zaak als ‘opgelost’ de boeken in kan.

Doodgeschoten vrouw gevonden

In een weiland in Westdorpe, vlak langs het kanaal van Terneuzen naar Gent aan de Sint Anthoniekade, wordt op 22 juni 2019 een doodgeschoten vrouw gevonden. Wie ze is en waar ze vandaan komt, blijft lange tijd een groot vraagteken. Een grootschalig onderzoek naar haar identiteit en het misdrijf, waarbij veel verschillende scenario’s worden onderzocht, volgt.

DNA en vingerafdrukken gedeeld

Haar DNA en vingerafdrukken zijn met het Nederlands Forensisch Instituut, maar ook met buitenlandse opsporingsinstanties in België, Duitsland, Frankrijk, Polen en Roemenië gedeeld. Ook is er een verwantschapsonderzoek uitgevoerd. Daarnaast is in diverse Europese landen, waaronder door de ‘Cel Vermiste Personen’ in België, gezocht in vermistenaangiftes in de hoop op een mogelijke match met het aangetroffen slachtoffer.

Gouden tip van 15.000,- uitgeloofd

Toen de match uitbleef, is er door het Openbaar Ministerie een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor de persoon die met de gouden tip naar voren zou stappen. Via de (sociale) media deed het TGO-team diverse keren een beroep op het publiek om te helpen bij het oplossen van deze zaak.

Internationaal

Verschillende keren werd, zowel nationaal als internationaal, aandacht aan de onbekende dode vrouw besteed bij opsporingsprogramma’s op televisie. Dit was bijvoorbeeld het geval in meerdere uitzendingen van Opsporing Verzocht, bij het Belgische programma ‘Faroek’ en in het Duitse opsporingsprogramma ‘Aktenzeichen’.

Compositietekening

In die uitzendingen werd onder andere een compositietekening van de vrouw getoond die verbeeldde hoe zij er bij leven uitgezien zou kunnen hebben. Ook werden opsporingsberichten in meerdere talen vertaald om in Europa zoveel mogelijk mensen te bereiken die de vrouw misschien zouden herkennen. Mensen dachten massaal met het team mee en dit resulteerde in 758 tips. Deze zijn allen door de rechercheurs uitgezocht.

Naamloos graf

Helaas tot dan toe zonder het gewenste resultaat. Op dinsdag 13 augustus 2019 is de vrouw, onder grote belangstelling van publiek en pers, begraven. Dit gebeurde in een naamloos graf, op de begraafplaats in Terneuzen, in de gemeente waar zij ook gevonden werd.

Doorbraak

In 2021 krijgt de zaak een andere wending als Franse politiemensen even buiten Duinkerke een dode man aantreffen, nadat een ver familielid van hem alarm slaat bij de politie. De man blijkt aan een medische oorzaak te zijn overleden en de Fransen starten een onderzoek, omdat zij de echtgenote van de overledene in kennis willen stellen van zijn dood.

DNA-databank

De vrouw is echter onvindbaar en ook niet als vermist opgegeven. De Fransen starten een onderzoek naar de vermiste vrouw. Haar DNA wordt in een internationale DNA-databank geplaatst. En dan volgt snel de doorbraak in het Nederlandse onderzoek: het DNA blijkt een 100 procent match te zijn met de onbekende dode vrouw die in Westdorpe werd gevonden.

Frans onderzoeksteam

Na deze ontdekking meldden de Franse politiemensen zich bij het TGO-team dat zich nog altijd bezighield met deze zaak. Dankzij de samenwerking tussen de Franse en Nederlandse politie is de identiteit van de vrouw officieel bekend geworden. Ze was 57 jaar oud en kwam uit de omgeving van de Noord-Franse stad Duinkerke.

Omgebracht

Samen kijken de Franse en Nederlandse politie vervolgens opnieuw naar het onderzoek en het misdrijf omtrent de dood van de vrouw. Het Franse onderzoeksteam heeft vastgesteld dat de vrouw hoogstwaarschijnlijk in haar thuisland al is omgebracht door haar inmiddels overleden echtgenoot. Het onderzoeksteam is blij dat de identiteit van de vrouw bekend is geworden. Haar stoffelijke resten kunnen nu overgedragen worden aan haar familie.

Tipgevers

TGO-leider Dekkers: “Het juiste gebruik van DNA-databanken heeft voor 100 procent bijgedragen aan de oplossing om de identiteit van de vrouw te achterhalen.”

Familie van vrouw

Het volledige opsporingsteam dat zich bezighield met deze complexe zaak wil iedereen bedanken die, op wat voor manier dan ook, betrokken is geweest bij deze zaak. De onderzoeksleider: “Ik denk dan met name aan de vele tipgevers en meedenkers die ons nog steeds bijna wekelijks van informatie voorzagen. Hoe triest de zaak dan ook is, het is fijn dat de familie van de vrouw nu weet waar ze is. De zaak kan nu, ook door hen, op een gepaste manier worden afgesloten”.