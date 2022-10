Plan voor levenslang houdverbod voor dierenbeulen

Wetsvoorstel

De Partij voor de Dieren en de VVD zullen de onderstaande plannen voorleggen bij de aanstaande behandeling van de Wet dierenmishandeling en bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De partijen rekenen op ruime steun van de rest van de Tweede Kamer.

Levenslang houdverbod voor dierenbeulen

Wie een dier mishandelt, moet worden gestraft. Dierenbeulen die meerdere keren in de fout gaan, moet het recht worden ontnomen om ooit nog dieren te houden. De VVD en de Partij voor de Dieren willen rechters de mogelijkheid geven om zo’n levenslang houdverbod op te leggen. De partijen zullen hiervoor een aanpassing van de Wet dierenmishandeling voorstellen, die binnenkort in de Tweede Kamer wordt behandeld.

Import- en handelsverbod voor doorgefokte honden en katten

Veel honden en katten leven hun hele leven met pijn en andere kwalen omdat ze gefokt zijn op ziekmakende uiterlijke kenmerken. Honden met zeer korte snuiten hebben ademnood of stofwisselingsproblemen, chihuahua’s leven met hoofdpijn door veel te kleine schedels en sommige raskatten hebben groeistoornissen of problemen met de huidgezondheid.

'Nog een levendige handel'

In Nederland is het verboden om te fokken op dit soort schadelijke uiterlijke kenmerken, maar er bestaat nog wel een levendige handel in deze honden en katten. Bovendien worden er nog steeds veel doorgefokte honden en katten geïmporteerd uit het buitenland. De Partij voor de Dieren en de VVD willen een import- en handelsverbod voor honden en katten die niet in Nederland gefokt mogen worden.

Chippen van katten standaard maken

Jaarlijks verdwalen tot veel verdriet van eigenaren bijna 40.000 katten. Omdat de meeste katten niet gechipt zijn, lukt het vaak niet om de eigenaren terug te vinden en eindigen de katten in het asiel of erger. Met een chip voorkomen we dat katten in het asiel terechtkomen en hun baasjes nooit meer terugzien. Dat scheelt kosten voor opvang. Voor honden bestaat er al een chipplicht. Partij voor de Dieren en de VVD willen dat ook katten standaard gechipt worden en vragen de regering om met maatregelen te komen.