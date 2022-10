Ajax-Napoli relatief rustig verlopen, wel 105 aanhoudingen

Dinsdag 4 oktober zijn aan het einde van de middag in het Centraal station in Amsterdam 103 Italiaanse supporters aangehouden. Enkele tientallen van de aangehouden groep waren in het bezit van gezichtsbedekkende kleding, stokken, een mes en een ruitentikker. Naast de aangehouden groep zijn er nog twee verdachten aangehouden in verband met belediging en vuurwerk. Er zit niemand meer vast.