Twee verdachten aangehouden na zware mishandeling op de Deventerstraat in Apeldoorn

In het onderzoek naar de zware mishandeling op de Deventerstraat in Apeldoorn, gepleegd op 12 augustus, zijn twee verdachten aangehouden. Het gaat om een 38-jarige man uit Apeldoorn en een 35-jarige man uit Arnhem. Beide mannen zitten vast op verdenking van poging doodslag en zullen vrijdag worden voorgeleid bij de rechter-commissaris.

Op 12 augustus rond 04:00 uur ’s nachts werd een man zwaar mishandeld op de Deventerstraat. Toen het slachtoffer na een gezellige avond zijn fiets uit de stalling had gepakt, werd hij door twee mannen onder meer op zijn hoofd geschopt en geslagen. Het slachtoffer is hierna met een ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. In het onderzoek naar de mishandeling werd de hulp van de burger gevraagd op social media en in het opsporingsprogramma Bureau GLD.