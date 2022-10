Gewonde bij woningbrand in Boxtel

Donderdagmiddag werden de hulpdiensten omstreeks 15:15 uur gealarmeerd voor een woningbrand aan de Adrianastraat in Boxtel. Hulpdiensten waaronder brandweer, politie en ambulance kwamen massaal ter plaatse

Ook het mobiel medisch team werd ingeschakeld, deze landde een stukje verderop. In de woning is door bij ons onbekende oorzaak brand ontstaan, tenminste een persoon zou daarbij gewond zijn geraakt. De brand was snel onder controle.