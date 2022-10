Meer mensen overleden

In heel september overleden ongeveer 750 meer mensen dan verwacht, er was oversterfte in drie van de vier weken. De sterfte was vooral hoger onder Wlz-zorggebruikers en 65-plussers. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

In week 39 overleden naar schatting 1 550 mannen en bijna 1 550 vrouwen. Voor mannen en vrouwen is dit meer dan verwacht en is er sprake van oversterfte. In heel september overleden ruim 200 meer mannen dan verwacht voor die maand. Alleen in de laatste week was er oversterfte. De sterfte onder vrouwen was in september bijna 550 hoger dan de verwachte sterfte. In drie van de vier weken was er oversterfte.

Sterfte aan COVID-19 tot en met mei bekend

De cijfers over de (over)sterfte zijn gebaseerd op de berichten over het aantal overledenen die het CBS dagelijks van gemeenten ontvangt. Deze berichten bevatten geen informatie over de doodsoorzaak. Die informatie ontvangt het CBS later via een doodsoorzakenverklaring. Voor alle overledenen tot en met mei 2022 is de doodsoorzaak bekend. Volgens deze cijfers overleden 44 485 mensen aan COVID-19 van maart 2020 tot en met mei 2022. Naast de coronapandemie is er vanaf half maart dertien weken lang een griepepidemie in Nederland geweest (RIVM).