Vrouw gewond na aanrijding Hoogvliet, bestuurder aangehouden in Amsterdam

In de vroege ochtend van zaterdag 8 oktober, om 06.00 uur, raakt een 37-jarige scooterbestuurster uit Hoogvliet ernstig gewond bij een aanrijding op een kruising aan de Aveling. De bestuurder van de auto stopte niet, maar reed door. Dankzij het onderzoek dat direct werd ingesteld konden Amsterdamse agenten de man om 10.00 uur aanhouden aan de Oude Haagseweg in Amsterdam. Het gaat om een 24-jarige man uit Spijkenisse.

Gelijk na de aanrijding belden getuigen de hulpdiensten. De vrouw was aanspreekbaar maar had meerdere verwondingen. Zij werd naar het ziekenhuis gebracht.

Intussen werd een onderzoek gestart en de auto getraceerd die vermoedelijk de veroorzaker was van het ongeval. Die bleek al op een aanhanger onderweg te zijn naar een andere locatie.

Ter hoogte van Amsterdam was er contact met de bestuurder van de zogenoemde 'autoambulance' die de betrokken auto vervoert. Hij werd geinstrueerd om naar een plek te rijden waar hij werd opgewacht door ingeseinde Amsterdamse agenten. Zijn bijrijder bleek de bestuurder te zijn van de auto die werd gekoppeld aan de aanrijding. Deze bijrijder is aangehouden op verdenking van het veroorzaken en het verlaten van een plaats ongeval. Er wordt onderzocht of hij mogelijk ten tijde van het ongeval onder invloed was van verdovende middelen.