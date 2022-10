Loader botst op personenauto op de Spoordonkseweg in Oirschot

De hulpdiensten zijn woensdagmiddag omstreeks 13.50 uur gealarmeerd voor een verkeersongeval op de Spoordonkseweg in Oirschot.

Lichtgewond

Een loader reed vermoedelijk achteruit en zag daarbij een aankomende personenauto over het hoofd. De automobiliste, een oudere vrouw, is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel. De verwondingen lijken mee te vallen.

Auto zwaar beschadigd

Van de personenauto is niets meer over. Naast een ambulance kwamen ook meerdere politie-eenheden ter plaatse om te assisteren. De weg is deels afgesloten. Een bergingsbedrijf zal het zwaar gehavende voertuig komen bergen.