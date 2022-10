Eneco mag terugleververgoeding bij vaste contracten niet verlagen

Eneco mag de vergoeding voor teruggeleverde stroom van zonnepanelen niet verlagen bij klanten die een vast energiecontract hebben. De Consumentenbond sommeert de energiemaatschappij dan ook in een brief om de verlaging voor deze klanten terug te draaien.

Op 5 september 2022 verlaagde Eneco zijn royale terugleververgoeding van €0,56 per kWh naar €0,09 per kWh. Ook voor klanten met een vast contract. ‘Maar dat mag helemaal niet’, zegt Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond. ‘In de algemene voorwaarden van Energie Nederland staat dat wanneer iemand een overeenkomst met vaste leveringstarieven heeft, de aanbieder deze tarieven niet tussentijds mag wijzigen. Dit geldt ook voor de terugleververgoeding. Dat een energiebedrijf in tijden als deze zijn klanten oneigenlijk benadeelt, is extra zuur.’

Compenseren

De Consumentenbond eist van Eneco dat deze de onrechtmatige tariefswijziging binnen 14 dagen terugdraait en gedupeerde klanten daarover persoonlijk informeert. Ook moet de energieleverancier klanten compenseren die hierdoor bij hun jaarafrekening onterecht te veel hebben betaald of te weinig hebben teruggekregen. De sommatie geldt ook voor dochterondernemingen WoonEnergie en Oxxio.

De Consumentenbond heeft de Autoriteit Consument & Markt ingelicht. De toezichthouder steunt het standpunt van de Consumentenbond.

Overtollige stroom

Consumenten die met hun zonnepanelen op jaarbasis meer stroom opwekken dan zij gebruiken, geven die overtollige stroom terug aan het net. Daarvoor krijgen ze van hun energieleverancier een terugleververgoeding. Deze vergoeding verschilt per leverancier.