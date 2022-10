Explosie bij woning in Wilnis zorgt voor enorme schade

In de nacht van zaterdag op zondag vond er rond 01.30 uur bij een woning in een appartementencomplex aan de Burgemeester de Voogtlaan in Wilnis een explosie plaats. 'Niemand raakte daarbij gewond, maar de schade is enorm', zo meldt de politie die een onderzoek is gestart en daarbij op zoek naar getuigen is.