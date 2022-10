Duikfles ontploft in zwembad, duikinstructeur overleden

Zondagochtend vroeg vond een ernstig incident plaats in zwembad de Meerkamp in Amstelveen. 'Een instructeur van duikvereniging Nemo raakte tijdens een duikles in het instructiebad zwaar gewond. De duikinstructeur, een man uit Amsterdam, is later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden', zo meldt de gemeente zondag.