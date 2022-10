'Politie zocht dinsdagavond ook al bij knooppunt Empel naar zwarte Picanto'

De politie heeft woensdagavond rond 22.00 uur een zwarte Kia Picanto in het water bij knooppunt Empel. In de auto werden twee overleden personen aangetroffen. 'Vermoedelijk zijn dat de vermiste Sanne en Hebe. We onderzoeken de toedracht. We wensen alle betrokkenen veel sterkte', zo twitterde de politie woensdagavond

Lichamen geborgen

In de nacht van woensdag op donderdag rondde de politie rond 01.20 uur het onderzoek op de vindplaats van de zwarte KIA Picanto bij knooppunt Empel af. 'De lichamen zijn geborgen; de auto wordt in de loop van de nacht getakeld en op een andere locatie uitvoerig onderzocht', twitterde de politie van de Eenheid Oost-Brabant.

Onderzoek toedracht

'We richten ons nu in het onderzoek op de toedracht: hoe is de auto daar in het water beland en wat is er precies gebeurd? We kijken naar schade en eventuele sporen. We houden daarbij alle scenario’s open', aldus de politie.

Dinsdagavond ook al door politie gezocht

De politie heeft dinsdagavond ook al bij knooppunt Empel gezocht naar de zwarte KIA Picanto van het vermiste tweetal, zo meldt het AD donderdag. Toen hebben agenten na een tip van een automobilist, die remsporen zag in de flauwe bocht bij het knooppunt, ook uitgekeken naar de auto maar deze niet aangetroffen. De auto werd woensdagavond echter wel aangetroffen waarbij ook een politiehelikopter werd ingezet maar volgens een woordvoerder van de politie 'relatief ver van de sporen', aldus het AD.