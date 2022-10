OM kijkt naar compenseren initiatiefnemer blauwe tenten Ter Apel

Het OM Noord Nederland is ongelukkig met de manier waarop is omgegaan met de tenten, die in augustus in beslag zijn genomen op het terrein bij het aanmeldcentrum in Ter Apel.

De tenten, waarop door het OM beslag was gelegd in het kader van de handhaving van de APV, zijn door de vluchtelingen vrijwillig afgestaan en diezelfde avond opgeslagen bij de gemeente Westerwolde. In plaats van het vernietigen van de tenten heeft het OM onlangs besloten om deze aan de initiatiefnemer te geven, zodat hij daar mogelijk nog een andere bestemming voor zou kunnen vinden.

De initiatiefnemer had op zich goede bedoelingen met het uitreiken van deze tenten aan de vluchtelingen voor het Aanmeldcentrum die hij met geld afkomstig uit een crowdfundingsactie had gekocht.

De opslag op het terrein van de gemeente was dusdanig dat de tenten in de loop van de tijd door diverse invloeden grotendeels onbruikbaar zijn geworden. Het OM betreurt dit en gaat in gesprek met de initiatiefnemer om te kijken of een compensatie mogelijk is, die zou kunnen helpen bij het opstarten van andere goede doelen.